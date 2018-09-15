Yalova'da gençler çevreye atılan çöpleri topladı.

15 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Yalova'da çevre temizliği gerçekleştirildi. Yalova Belediyesi ve SİYAMDER tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen temizliğe öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Hep birlikte doğu sahil şeridine gelen kalabalık grup İDO önünden başlayarak Yürüyen Köşk'e kadar olan güzergâhta çöpleri topladı. SİYAMDER Genel Sekreteri Tuğçe Karahasan, “Bu tüm dünyanın katıldığı, ülkemizde de gerçekleştirilen bir faaliyet. Biz de Yalova Belediyesi ve SİYAMDER olarak çevre temizliği yaptık. Çevremizi temiz tutalım mesajı vermeye çalışıyoruz” dedi.