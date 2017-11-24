Yalova’da çevreyi kirletenler 2 milyon lira ceza ödedi

İl Müdürü Dr. Osman Ulukaya, yaptığı açıklamada, "İlimizde çevre kirliliğinin engellenmesi için müdürlüğümüz ve bakanlığımız çevre denetim personelleri tarafından sınaî faaliyetler denetlenmektedir. Tesisler tüm çevre açısından oldukça kapsamlı bir şekilde denetlenmektedir. Ani ve şikâyet sebebiyle yapılan denetimlerde ise tesisler ağırlıklı olarak konu bazlı denetlenmektedir. 2017 yılı ilk on ayında hava kirliliği konusunda 93, su kirliliği konusunda 40, atık konusunda 142, gürültü konusunda 29, ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) konusunda 35, birleşik denetim konusunda 47 olmak üzere toplam 386 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetimler sonucunda ihmali görülen işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanununa aykırılıkları sebebiyle 1 milyon 969 bin 966 TL idari yaptırım uygulanmıştır" dedi.