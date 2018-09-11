Yalova'da CHP'nin ilk aday adayı Gürel

Genel seçimde CHP'den Yalova 3. sıra milletvekili adayı olan Mehmet Gürel, belediye başkanlığı için aday adaylığını açıklayan ilk isim oldu.

CHP il binasında basın toplantısı düzenleyen Mehmet Gürel, “Siyaset ortaya bir iddia koyma işidir. Yalova'yı tanıyan, meselelerini bilen bir ekibiz. Bu konuda iddiamız olduğunu bilmenizi istiyorum. Partimin öngörüsü ve sizlerin de izniyle Yalova'nın yeni belediye başkanı olmaya talibim. Bu sorumluluğu şu andan itibaren şahsen üzerime alıyorum. Ciddi bir şekilde taşıyacağımı da ümit ediyorum. Bu şehri birlikte yöneteceğiz. Biz birlikte Yalova'yız. Hep beraber Yalova'yız. Bu şehri doğru ve güçlü bir şekilde yarınlara taşımak için hep beraber çalışmamız gerekiyor. Partilerde aday adayı olmak, bir bayrak yarışıdır. Ben kendi partimden bugünkü siyasi durumda hiç kimseyi liyakat ile eleştirecek haddim yoktur. Öyle bir siyasi adabım da yoktur. Bizim iddiamız, en iyisini yapmak. Bu diğerlerinin kötü olduğunu göstermez. Yalova'daki şimdi belediye başkanı ve daha önceki başkanlar, zaten kendi becerilerini ve o zamanki şartlar dahilinde kente en iyisini yapmaya çalışırlar. Ben ülke için de buna inanırım. Bu bizim en iyisini yapacağımızın ortaya koymasını da engellemez. Kesinlikle o düşüncede değilim" dedi.