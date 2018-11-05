Yalova'da çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı

Yalova'da "Ekmeklik Buğday Üretiminde Yeni Çeşitlerin Denenmesi ve Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Yalova'da hububat verimliliğini artırmak amacıyla 57 çiftçiye 56 bin 500 TL tutarında 26 ton sertifikalı buğday tohumu törenle dağıtıldı.

Altınova'nın Fevziye köyünde düzenlenen Buğday Dağıtım Töreni'ne İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, İl Müdür Yardımcısı İrfan Sakinci, Altınova İlçe Müdürü Mesut Ünal, Termal İlçe Müdürü Hadi Dağaşan, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Burhan Bilirgiç, Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı, Çiftklikköy Ziraat Odası Başkanı Mehmet Anaçardı, Fevziye Muhtarı Ahmet Necmi Yüksel, Ahmediye Muhtarı Nedim Baştürk, Soğuksu Muhtarı Yaşar Yedikanat, Çavuşköy Muhtarı Riyasettin Kızılkaya, teknik personeller ile çiftçiler katıldı.

Altınova İlçe Müdürü Mesut Ünal'ın açılış konuşmasının ardından Ziraat Mühendisi Fatma Terzi, dağıtılan buğday çeşitlerinin özellikleriyle ilgili bilgiler verdi.

İl Müdürü Suat Parıldar törende yaptığı konuşmada, Yalova'da 15 bin dekar alanda 5 bin 400 ton buğday üretimi yapıldığını hatırlatarak, “İlimizde içinde bulunduğumuz yıl olumsuz iklim koşulları, kalitesiz tohum kullanımı ve verimsiz çeşitler nedeniyle hububat üretiminde ciddi verim kayıpları gözlenmiştir. İl Müdürlüğü olarak ilimizdeki kısıtlı buğday üretimine uygun alanlardan daha fazla verim almak üzere buğday üretimi yapan üreticilerimize yeni çeşit buğday tohumu vererek kaliteyi artırmak, üretime teşvik etmek ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bir proje hazırladık. Hazırladığımız bu proje kapsamında Tarım Kredi Kooperatifimiz kanalıyla temin ettiğimiz verimi yüksek 4 çeşit ekmeklik buğday tohumlarını bugün burada 57 çiftçimize dağıtıyoruz. Tamamen hibe olarak verdiğimiz buğday tohumlarıyla hem verimi yüksek çeşitlerin ilimizde denenerek yaygınlaşması sağlanacak hem de yüksek girdi maliyetleriyle zor durumda olan üreticilerimize destek sağlamış ve ilimizdeki kısıtlı olan tarım alanlarının atıl durumda kalmasının önüne geçmiş olacağız. Biz sizlere güvenerek yola çıktık. İnanıyoruz ki sonunda da haklı olduğumuzu, üretmeye devam ederek bize göstereceksiniz. Tohumlarınızın hayırlı olması dileğiyle hepinize bol ve bereketli bir üretim sezonu diliyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit de yaptığı konuşmada çiftçilikte tohumun önemine dikkat çekerek, uygun tohum bulunamazsa çiftçiliğin bir anlam ifade etmeyeceğini, bu projenin belki de Türkiye'de örnek bir proje olacağını, bu anlamda şu anki gerçekleştirilen projenin sadece Yalova açısından değil, memleket açısından da çok önemli olduğunu, projede emeği geçen başta İl Müdürlüğü olmak üzere herkese teşekkürlerini ifade etti.

Konuşmaların ardından yüksek verimli Glosa, Renan, Koç 2015 ve Seki buğday çeşitleri Altınova Çavuş, Fevziye, Aktoprak, Soğuksu, Örencik ve Ahmediye'den 40, Çiftlikköy Gacık, İlyasköy, Laledere, Dereköy ve Denizçalı köylerinden 12, Termal Akköy'den 4 ve merkez Sugören köyünden 1 çiftçiye dağıtıldı. Toplam 57 çiftçiye dağıtılan 56 bin 500 TL tutarındaki tamamı hibe 26 ton buğday bin 40 dekarlık alanda ekilecek. 2019 hasat sezonunda tarla günü düzenlenerek dağıtılan çeşitler ve verimleri diğer çiftçilere tanıtılarak ekimin yaygınlaştırılması sağlanacak.