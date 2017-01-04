Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 12:39

Yalova’da çipli kimlik başvuru sayısı 3 bini geçti

Yalova’da çipli kimlik başvuru sayısı 3 bini geçti

04 Ocak 2017 12:39

Yalova’da çipli kimlik kartı almak için başvuran vatandaşlar Nüfus Müdürlüğü’nde yoğunluğa sebep oluyor.
Vatandaşların akın ettiği Nüfus Müdürlüğü taleplere yetişmekte zorlanırken, şu ana kadar 3 binin üzerinde kimlik müracaatı olduğu öğrenildi. Yeni kimlik alabilmek için nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet ile son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik bir adet fotoğraf gerekiyor. Başvuru sırasında vatandaşların biyometrik verileri, parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi, hem sağ hem sol el için ayrı ayrı alınarak sisteme işlenirken, yeni kimlik kartlarının 14 gün içinde ev adreslerine teslim edileceği öğrenildi.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan yetkililer, doğum ve değiştirme maksadıyla düzenlenen kimlik kartı için 16 lira, kayıplardan 32 lira talep edildiğini söyledi. Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartlarının ömrünün 10 yıl olduğu bildirildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YALOVA HABERLERİ
YALOVA HAVA DURUMU
11
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    11°C
  • Cuma
    Yoğun Kar Yağışı
    0°C
  • Cumartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    0°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç