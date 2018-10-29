Yalova'da, Cumhuriyet Yürüyüşü ve Fener Alayı coşkusu

Cumhuriyet'in 95'nci Kuruluş Yıldönümü Yalova'da coşku dolu bir törenle kutlanmaya başlandı. Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen Fener Alayı'nda yaklaşık 5 bin kişilik bir kalabalık fenerler ve Türk bayraklarıyla şehrin sokaklarında yürüdü.

Cumhuriyet Coşkusu Yalova'da, Belediye tarafından düzenlenen Fener Alayı'nda doruğa çıktı. Yaklaşık 5 bin kişilik kalabalık Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak kutlama programına katıldı. Vatandaşlara hitap eden Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, "Burası Atatürk'ün memleketi. Burada demokrasi için toplandık. Demokrasinin güzellikleri, Cumhuriyetin kazanımları için toplandık" dedi.

Ellerindeki fenerleri yakan vatandaşlar bando eşliğinde Yalova caddelerinde yürüdü. Yalı Caddesi, Sefabey Caddesi, İstanbul Caddesi ve Fatih Caddesi boyunca yürüyen vatandaşlar sloganlar attı. Kilometrelerce uzunluğa ulaşan Fener Alayı'na vatandaşlar da balkonlarından alkışlarla destek verdi.