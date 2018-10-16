Yalova'da derelerinde taşkınla mücadele başladı

Vali Yılmaz dere yataklarının üstten drone ile de görüntülendiğini söyledi.

Derelerde taşkınla mücadele için çalışmanın başlayacağını bildiren Vali Tuğba Yılmaz, “Bizim DSİ ile yaptığımız bir çalışma var. Bunu neticelendirdikten sonra özellikle belediye başkanlarımızla toplantı yapacağız. Derelerde taşkın korumaya yönelik ciddi bir çalışma başlattık. En son yağan yağmurlarda herhangi bir taşkın da yaşanmadı zaten. Ciddi bir dere temizliği yaptırıyoruz. Tüm dereleri drone ile görüntüleyip dere hattını olduğu gibi inceliyoruz. Burada özellikle belediyelere önemli görevler düşecek. Yapılması gereken çalışmalar varsa belediyeler ile paylaşacağız. Çalışmayı bir an önce yapın diyeceğiz. Biz bu dereleri korumadığımız takdirde, su taşkını gibi sıkıntılar ile karşı karşıya kalıyoruz. Sürdürülebilir olması lazım bu çalışmayı teknik elemanlarımız sahada yapıyorlar. Bir taraftan da sıkıntı olan derelerde ciddi temizlikler yapıldı. Çalışması da zaten devam ediyor. Çalışmalar bittikten sonra bir toplantı yapacağız. Elimizdeki görüntüler ile birlikte yapılması gereken bir çalışma varsa herkesin sorumluluğunu hatırlatacağız. Zaten takip de edeceğiz” dedi.