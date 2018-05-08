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08 Mayıs 2018 13:58

Yalova’da "E-Sınav Merkezi" açıldı

Yalova’da "E-Sınav Merkezi" törenle açıldı.

Yalova’da

08 Mayıs 2018 13:58

Bu sınav merkezleri 81 vilayette açılacak.


Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde bulunan Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne kurulan E-Sınav Merkezi’nin açılışını gerçekleştiren İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, teknolojik değişimi yakalamak için etkili ve kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü, bu çalışmalardan birinin de 81 vilayette kurulumu devam eden E-Sınav Merkezleri olduğunu ifade etti. Tosun, “Bakanlığımız, gelişen teknolojiyi halkımıza açmıştır. Özellikle, sınavlarda da e-sınav sistemine geçerek bir ilke imza atmıştır. Bu sınav, her şeyden önce çok hızlı. Ayrıca, sınav evrakı basılmasına gerek kalmıyor. Böylece, evraklarının sevkiyat sürecini ortadan kaldırmış ve maliyeti de düşmüş oluyor. Aynı zamanda çok çevreci bir sınav olarak da nitelendirebiliriz” dedi.


Sınav salonlarında, kursiyerlerin oturacağı dokunmatik ekranlı bilgisayarlara, kimlik bilgilerinin yansıtıldığını ifade eden Tosun, ekranındaki fotoğraf ve bilgilerinin, sınav görevlisi tarafından kontrol edilerek kimlik tespitinin yapıldığını belirtti.


Şimdilik Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Sınavı’nın yapıldığını ifade eden Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, zaman içerisinde diğer sınavların da elektronik ortamda yapılacağını belirtti. Tosun, kursiyer sınava başladığı anda, şifre ile soru bankasından rastgele seçilen 50 sorunun ekrana geldiğini, her kursiyer için ayrı sınav sorusunun ekrana yansıtıldığını ve iki ayrı kamerayla sesli ve görüntülü kayıt yapıldığını anlattı.




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