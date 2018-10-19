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Yalova'da erkek cesedi bulundu

3 gün önce kaybolan Dedebay adlı yatın makinisti olan Hilmi Gülen Yalova Yat Limanında ki demirli teknenin 10 metre ötesinde boğulmuş olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Yalova Yat Limanına gelen Dedebay adlı teknenin makinisti Hilmi Gülen (39) 3 gün önce kimseye haber vermeden ortadan kayboldu. O günden sonra da şahıstan haber alınamadı. Bunun üzerine harekete geçen Yalova Deniz Polisi ekipleri şahsın boğulabilmiş olacağı ihtimali üzerinde durarak yat limanında çalışma başlattı. Balık adamlar deniz tabanı ve yüzeyinde sürdürülen çalışma neticesinde şahsın cesedini yattan 10 metre ötede buldular. Yapılan kimlik tespitinde cesedin kaybolan makiniste ait olduğu netleşti. Şahsın gerçek ölüm sebebi ise Yalova Devlet Hastanesi'nde yapılacak otopsi sonrasında netleşecek.


Şahsın Bolu ili nüfusuna kayıtlı olduğu ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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