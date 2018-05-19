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19 Mayıs 2018 14:00

Yalova’da fabrika yangını

Yalova’da kimya fabrikasında yangın çıktı.

Yalova’da fabrika yangını

19 Mayıs 2018 14:00

Kullanılmaz hale gelen fabrikada yangın söndürme çalışmaları devam ediyor


Edinilen bilgiye göre, Yalova Taşköprü Beldesi İstanbul yolu üzerinde faaliyet gösteren bir kimyasal madde üreten Akkim Fabrikasının üretim bölümünde yangın çıktı. Alevler fabrikayı sarınca işçiler tahliye edilip itfaiyeye haber verildi. Olay yerine Yalova’dan çok sayıda itfaiye ekibi gelirken Kocaeli’den de takviye için ekip istendi. Fabrikadaki söndürme işlemlerinin devam ettiği belirtilirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.




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