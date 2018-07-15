Yalova’da feci kaza: 3 ölü

Edinilen bilgiye göre, Çınarcık ilçesine hafta sonunda denize girmek ve tatil yapmak amacıyla gelen Seda Karaca (31), Esma Karaca (16), Talha Duran Sevim (9) ve Ertuğrul Gökhan (33), 34 AB 7587 plakalı araçla Çınarcık sapağından Nato yoluna döndü. Bu esnada Yalova yönünden Çınarcık istikametine gelen Ali S. (41) idaresindeki 41 LA 049 plakalı kamyon duramayarak otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen ve hurdaya dönen araçta bulunan şahıslardan Seda Karaca (31), Esma Karaca (16) ve Ertuğrul Gökhan (33) olay yerinde hayatlarını kaybederken, 9 yaşındaki Talha Duran Sevim ise kazayı ağır yaralı olarak atlattı. Küçük çocuk, Yalova Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.