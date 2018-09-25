Yalova'da FETÖ davası

Dr. Niyazi Eruslu'nun yargılanmasına devam edildi. Mahkemeye sunulan telefon ve bilgisayar inceleme raporunda, eski rektörün telefonunda bylock programına rastlanmadığı belirtildi.

Eski rektör Niyazi Eruslu bir kez daha hakim karşısına çıktı. Eski rektöre ait telefonla alakalı bilirkişi raporları mahkemeye ulaştı. Raporda, “Şahsa ait dijital materyallerde bylock ve eagle isimli şifreli görüşme programlarına ve kalıntılarına rastlanmamıştır. Tespiti yapılan ve soruşturma ile alakalı suç unsuru teşkil edebileceği değerlendirilen whatsapp mesaj içeriği dışında başkaca bilgi, belge, doküman,, mesaj, görüntü, video ve ses dosyalarına rastlanmamıştır” denildi.

Hakimin raporla ilgili düşüncesini sorması üzerine Eruslu, “FETÖ ile ilgili herhangi bir paylaşımım ve ilgim yoktur” dedi.

Hakim üniversiteden istenen bir belgenin gelmemesi üzerine davayı 20 Kasım 2018 tarihine erteledi.