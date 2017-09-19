Yalova’da Gaziler Günü kutlamaları

Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, Belediye Başkanı Vefa Salman ile Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şakir Güner ve Harp Malulü Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesi Başkanı Mustafa Ürkmez, Atatürk anıtına çelenk sundu. Yarbay Hayrullah Şahin, "Türk vatanının ve yüce Türk milletinin varlığını devam ettirmek ve bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek için ülkemizin her karış toprağını savunarak tarihimize altın sayfalar yazdıran kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. 19 Eylül, Kurtuluş Savaşı’nda, Kore’de, Kıbrıs’ta, Güneydoğu’da savaşan Mehmetçiklerimizle 15 Temmuz’da vatanın her yerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletinin bölünmez bütünlüğü uğrunda kahramanca mücadele eden asker, polis ve sivil bütün gazilerimizin onur günüdür. Şehitlik ve gazilik sadece manevi açıdan değil, askerlik açısından da rütbelerin en şereflisi ve en yücesidir. Analarımız çocuklarını şehitlik ve gazilik ninnileri ile büyütürler" dedi.

Harp Malulü Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesi Başkanı Mustafa Ürkmez ise, şehit ve gazilerin, ay-yıldızlı bayrağımızın altında yaşamaktan rahatsızlık duymayan her vatandaşın kalbinde olduğunu ifade ettti.