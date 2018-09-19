Yalova'da Gaziler Günü kutlandı

Gaziler Günü Yalova'da törenlerle kutlandı.

Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile gaziler Atatürk anıtına çelenk sundu. Dnz. Öğr. Alb. Hayrullah Şahin, "Türk vatanının ve yüce Türk milletinin ebedi varlığını devam ettirmek ve bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek amacıyla ülkemizin her karış toprağını savunarak tarihimize altın sayfalar yazdıran kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Hür yaşadığımız bu topraklarda şehitlerin kanı, gazilerin gözyaşı vardır. 19 Eylül Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de, Kıbrıs'ta, Güneydoğu'da savaşan Mehmetçiklerimizle 15 Temmuz'da vatanın her yerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletinin bölünmez bütünlüğü uğrunda kahramanca mücadele eden asker, polis ve sivil bütün gazilerimizin onur günüdür. Milletin bağrından çıkan evlatlarından oluşan kahraman Türk ordusu, ülkesine ve dünya barışına yönelik saldırılar karşısında gerektiğinde canını ortaya koyarak vatanını ve dünya barışını savunmuştur. Şehitlik ve Gazilik sadece manevi açıdan değil, askerlik açısından da rütbelerin en şereflisi ve en yücesidir" dedi.

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şakir Güner ise, "Bu topraklarda Türk varlığı sonsuza dek devam edecektir. Dün ve bugün olduğu gibi yarın yine aynı tehlike ile karşılaşırsak, seve seve bedenimizi siper etmekten çekinmeyeceğiz” şeklinde konuştu.