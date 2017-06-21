Yalova’da hedef 1 milyon turist

Yalova bu yıl turist sayısında hatırı sayılır bir artış bekliyor. Geçtiğimiz yıl 774 bin turisti çeken Yalova, bu yıl özellikle Rusya ile yaşanan krizin aşılması ile birlikte turist sayısında artış beklentisine girdi. Yalova’ya gelen yerli turist sayısında da ciddi bir artışın gözlendiği Yalova 2017 yılında önüne 1 milyon turist hedefini koydu. Konuyla ilgili bilgi veren Yalova Kültür ve Turizm İl Müdürü Şeref Tali, "2016 yılında 774 bin turist ilimizi ziyaret etti. Yabancı turist sayısında %5’lik bir gerileme olmasına rağmen yerli turist sayısındaki artış bizi sevindirdi. Bu da beraberinde turist sayısında 2016 yılında %15 bir artış yaşanmasına neden oldu. Mesela bu yıl Termal Belediye Başkanı İsmail Atik çok güzel bir hedef ortaya koydu. Termal’de bu yıl, 1.5 milyon konaklama hedefleniyor. İl olarak bu hedefleri önümüze koymalıyız. İl genelinde bakıldığında bu yıl turist beklentimiz de 1 milyon civarında. Ortadoğu’da yaşanan krize ve çevremizdeki olumsuzluklara rağmen turizmde canlanma sürüyor. Alınan sinyaller hep bu yönde. Dolayısıyla Yalova’nın bu yıl 1 milyon turist hedefine ulaşacağına inanıyorum. Rusya ile yaşanan sorunun aşılması bu yıl Rus turist sayısında da önemli bir patlama yaşanmasının beklentisini beraberinde getirdi. Kaldı ki Yalova’nın özellikle Termal bölgesi önemli oranda Rus turist çeken bir yer" dedi.

Nitelikli konaklama tesisleri artacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Termal ve Armutlu ilçelerinde ki önemli ebatlardaki arazinin turizm tahsisine açılması için de planlamalar yaptığını hatırlatan Tali, "Yalova zaten turizm kenti. 15-22 Nisan Turizm Haftasını da Yalova’da coşkuyla kutladık. Burada amacımız, Yalova’yı her yönüyle tanıtmaktı. Çok ilginçtir ama Yalova’da yaşayan insanlar bile Yalova’nın güzelliklerini tam olarak bilmiyorlar. Marka şehrin çıkış noktası olan turizmi o ilde yaşayanların da benimsemesi önemlidir. Ama kendi ilindeki tarihi ve doğal yerleri bilmezsen nasıl turizmi benimsersin. Turizmi halkın benimsemesi çok önemlidir. Yalova gelişmiş bir turizm kapasitesinin yakalanması için ihtiyaç duyulan her leye sahip bir il. Kültür ve Turizm Bakanlığının da Termal ve Armutlu ilçelerinde turizm tahsisine yönelik bazı yatırım planlamaları da var. Bunların 1/5.000’lik ve 1/1000’lik planları da yapıldı. Amaç buralarda daha fazla nitelikli ve kaliteli konaklama tesisi oluşturmaktır. Buralarda en kısa sürede 5 yıldızlı oteller ve tatil köyleri yer almaya başlayacak. Eğer bir yerde kaliteli konaklama tesisiniz yoksa orada turizm beklemeniz mümkün değildir. Yalova’nın tarihi ve doğal zenginliklerini en iyi şekilde pazarlamak zorundayız. Altınova ilçemizde ki Çobankale ile ilgili kurtarma kazısı yapılıyor. Orada ki o tarihi dokuyu yer üstüne çıkartacağız. Burası yerli ve yabancı turistleri Yalova’ya çekecek" dedi.

Kültür Hanı yapılacak

Büyük şehirlerde ve turistik kentlerde yer alan Kültür Hanlarından birisi de Yalova’da yapılacak. Bunun için Milli Emlak’tan 10 dönümlük yer talebinde bulunduklarını da dile getiren Tali, "Yalova’da kültür merkezi yapılması için Milli Emlak’tan 10 dönümlük bir yer istedik. 500 yataklı hastanenin yapılacağı o noktada oluşturulacak. Orada da plan değişikliği taleplerimiz var. 180 günlük bakanlık eylem planı çerçevesinde illerde kültür hanları yapılıyor. İçerisinde sineması, tiyatrosu, çok amaçlı salonları, kütüphanesi, fuayesi gibi bir çok bölüm bulunuyor. Müsteşarlıktan da, Yalova Milletvekilimiz Fikri Demirel’le gerekli görüşmeler yapıldı. Yalova’da entegre bir kültür merkezi hedefleniyor."

Fuarlarda etkin tanıtım yapılacak

Yalova’nın tanıtımında fuarların büyük önemi olduğuna dikkat çeken Yalova Kültür ve Turizm İl Müdürü Şeref Tali bu yıl fuarlarda Yalova’nın daha kapsamlı ve etkin şekilde tanıtılacağına vurgu yaparak, "Yine Yalova’nın tanıtımında fuarların büyük bir katkısı olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda önemli turizm fuarlarında da Yalova’yı tanıtacağız. 07-10 Aralık 2017 tarihinde İzmir Travel Türkiye Fuarı düzenlenecek. Yalova olarak bu fuarda yer alacağız. EMITT Fuarı ile ilgili olarak önümüzdeki hafta, kurumları, STK, sektör temsilcileri ve yatırımcıları Yalova Valisi Tuğba Yılmaz başkanlığında bir araya gelecek ve ili burada daha iyi şekilde nasıl temsil edeceğimizi konuşacağız" dedi.