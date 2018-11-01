Yalova'da ikinci el bebek eşyaları mağazası açıldı

Yalova'da ikinci el bebek malzemeleri mağazası açıldı. Mağazada bebek kıyafetlerinden ayakkabıya kadar her şeyi ucuz fiyata bulmak mümkün.

Açıldığı günden beri büyük bir ilgi ile karşılaşan mağazanın işletmecisi Özlem Güner Aydın, “Bir anne olarak yola çıktım. 2 ve 3 çocuklu aileleri düşündüğümüz zaman çocukların giyim masraflarının ne kadar yüksek olduğunu gördük. 2. ele talep arttı. Aslında sosyal medyada da 2. el çocuk kıyafetleri satılıyor. Ama insanlar aldıkları ürüne dokunmak istiyor. Fotoğraftan baktığınız üründe kusur oluyor ve siz bunu göremiyorsunuz. Biz bu mağaza ile insanların alacakları 2. el ürüne dokunmalarını sağladık. Yarı fiyatına, hatta üçte bir fiyatına ürünler var. Bugün iyi bir bebek arabasının fiyatı 2 bin TL'lerden başlarken, 2. el bebek arabalarını bizden 700-750 TL'ye alabiliyorlar. Eskiden bir kıyafeti alır kullandıktan sonra başkasına verirdik, ama şimdi ekonomik sebeplerle değerlendirme yoluna gitmeye başladık. Dolayısıyla ailelerin de cebine dokunduk. Aileler bize 2. el bebek ürünlerini getirip bırakıyor. Satıldıktan sonra da parasını alıyorlar” dedi.

Yardım da yapılıyor

Defosu olan ürünlerin kesinlikle satışa sunulmadığını bu malzemelerin ayrılarak ihtiyaç sahiplerine yardım olarak dağıtıldığını dile getiren Aydın, “Ufak tefek kusuru olsa da giyilebilir olan ürünleri bir araya topluyor ve bunları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Bunda da anne ve babası olmayan gerçek ihtiyaç sahiplerini tercih ediyoruz. Hakkari'ye kadar yardım malzemelerini gönderiyoruz” diye konuştu.