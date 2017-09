Yalova’da ilk ders zili çaldı

Yeni eğitim yılı Org. Selahattin Risalet Demircioğlu İlkokulu’nda yapılan törenle başladı. Yalova’da 41 bin öğrenci ve 3 bin öğretmen ders başı yaptı. Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, "Eğitim, nesil yetiştirme işidir. Nesil yetiştirme, medeniyet inşası iddiasını sürdürmektir. Eğitim alanındaki çabamız, bir gelecek inşasıdır. Bu yönüyle ülkemizi aydınlık yarınlara donanımlı ve erdemli gençler taşıyacaktır. Zira ülkelerin gücü iyi eğitime sahip nitelikli insan gücünden gelir. Bizler bakanlığımızın eğitim vizyonu çerçevesinde, değerlerimize saygılı, inovasyona dayalı, mesele çözmeye odaklı bir yönetim sergileme gayreti içindeyiz. Eğitim öğretim sürecinizin her kademesinde, bulunduğunuz her ortamda, öğretmenlerinizin rehberliğinde, okuyan, araştıran, soran, sorgulayan, her durumda bilgiye ulaşmanın yollarını arayan, ulaştığı bilgiyi verimli olarak kullanmayı hedefleyen, bilgi ve becerilerini her zaman yenileyen fertler olmanız, bizlerin geleceğe daha güvenli bakmasını sağlayacaktır. Çünkü gelecek, sizsiniz. Ülkemizin yarınlarına siz yön verecek, siz söz sahibi olacaksınız. Sizlerden beklentimiz sağlam bir inanç ve istekle derslerinize sımsıkı sarılmanız ve hayalini kurduğunuz hedefinize ulaşmak için azami gayret göstermenizdir. Sizin başarınız, ülkemizin başarısı olacaktır" dedi.

Yalova Valisi Tuğba Yılmaz da konuşmasında, "Yeni bir eğitim öğretim yılının daha açılışında bulunmaktan son derece mutluyum. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlara vesile olsun. Koca bir yazı geride bıraktık, bugün heyecanla okullara geldik. Her şeyden önce size önemli tavsiyelerim var. Öncelikle zamanınızı iyi değerlendirin. Zaman kıymetli. Çocukluktan sonra gençlik, daha sonra olgunluk yaşı geliyor. Sizler bu dönemleri iyi değerlendirmelisiniz. Sizlerin en büyük sorumluluğu derslerinizi iyi çalışmak ve sorumluluklarınızı yerine getirmektir. Benim tavsiye hangi mesleği seçeceğinizden ziyade, hangi mesleği seçerseniz seçin o mesleği en iyi şekilde yapmanız yönünde. İyi bir insan ve vatandaş olarak yetişin. Aileniz, vatanınız ve milletiniz için çalışın" diye konuştu.