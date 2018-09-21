Yalova'da imar barışından 1914 kişi yararlandı

Yalova'da bin 914 kişinin imar barışından faydalanmak için başvuruda bulunduğu bildirildi.

İmar barışı müracaatları devam ediyor. Sunulan bu imkandan faydalanmak isteyenler müdürlüğe giderek gerekli işlemleri yaptırıyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Ulukaya, “17 Eylül 2018 günü itibarı ile müdürlüğümüze 4 bin 897 kişi danışmak veya yapı kayıt belgesi almak için başvuruda bulundu. Şimdiye kadar Yalova genelinde başvurusu onaylanarak yapı kayıt belgesi verilen bin 914 kişi var. Bunların toplam bedeli de 12 milyon 515 bin 63 TL'dir. Müdürlük olarak il genelinde imar barışına aykırı 10 bina tespit edildi. Tespit edilen bu yapılar için İl Özel İdaresi veya ilgili belediyelerin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmaları sağlandı. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda müdürlüğümüz imar barışına aykırı uygulamaların 31 Aralık 2017 sonrasında inşaata başlanıp imar barışına yetiştirilmeye çalışılan yapıların önüne geçilmesi için müdürlüğümüzce arazi taraması yapılacak ve 15 gün aralıklarla bakanlığımızın rehberlik ve teftiş başkanlığına rapor verilecek” dedi.