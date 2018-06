Yalova’da jandarmanın kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

yıl dönümü Yalova’da düzenlenen törenle kutlandı.

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törenle kutlandı. Tören Yalova Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Yalova milletvekillerinin mesajlarının okunmasının ardından günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmayı Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz yaptı. Gemalmaz, "Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinin ayrılmaz bir parçası olan ve mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümünü gururla kutlamanın onur mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz. Başarılarla dolu 179 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Jandarma Genel komutanlığı kuruluşundan bugüne yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması milletimizin huzur ve güvenliğiyle kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler ulusumuzun bu teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak perçinlemek ve daha da güçlendirmek kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında ülkemizin her noktasında, gece, gündüz, soğuk, sıcak, yağmur, çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş bundan sonra da olmaya devam edecektir. Jandarma üstün vazife anlayışı sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücüyle kutsal vatan toprakları üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü ve teminatıdır" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törene Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür, Yalova Garnizon Komutanı ve Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, Jandarma Alay Komutanı Ali Gemalmaz, Yalova Emniyet Müdürü Hakan Fındık, müdürler ve davetliler katıldı.