Yalova’da kaldırımlar sabunlu suyla yıkanıyor

Yalova Belediyesi rutin olarak devam eden temizlik çalışmalarının yanı sıra ana yollarda kaldırım yıkama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri esnaf ve vatandaşların gün içinde rahatsız olmamaları için sabun ve dezenfekte ilaçları ile yol ve kaldırım yıkama çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürüyor. Gün içinde vatandaşların ve esnafların rahatsız olmaması için gece yıkama yapıldığını belirten Belediye Başkanı Vefa Salman, “Vatandaşlarımıza rahatsızlık vermeden belirli saatlerde çevre kirliliği önlenmesi için temizlik ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor” dedi.