Yalova'da kan stokları yetersiz

Kızılay Kan Merkezi yetkilileri, yıl boyunca sadece 11 bin ünite kan toplandığını, bunun da talebi karşılayacak oranda olmadığını söyledi. Acil olaylarda vatandaşların kan aramak için başka vilayetlere gitmek zorunda kaldıklarını dile getiren yetkililer, “Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Kanın temini ise sadece gönüllü bağışçıların bağışları ile mümkündür. Ancak son zamanlarda Yalova halkı istenen oranda kan bağışında bulunmuyor. Düşen kan bağışı sayıları ise stokların tükenmesine neden oluyor. Unutmamak lazım ki bugün bağışlamaktan kaçındığınız 1 ünite kan, yarın acil bir durumda sizin ya da ailenizden her hangi birine lazım olabilir. Yalova'da yaşanan olaylarda birçok vatandaş şu anda diğer illerden kan temin etmeye çalışıyor. Yalova halkını bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Kan bağışlarını Cevdet Aydın Parkı'nın ön tarafındaki gezici kan bağışı aracında kabul ediyoruz. Kurumların düzenlediği kan bağışı kampanyalarında da aracımızla gidip, kan bağışlarını yerinde kabul ediyoruz. Unutmayın vereceğiniz kanla yavrusunu kurtarmak için yakaran bir annenin feryadına cevap verebilir, farkında olmadan birçok hayatı kurtarabilirsiniz” dediler.

Diğer yandan kan bağışı konusunda üniversite öğrencilerinden tam destek geliyor. Gençler gerek üniversitede düzenledikleri kampanyalarda ve gerekse şahsen bağışta bulunarak kan stoklarının korunabilmesinde destek sağlıyor.