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08 Haziran 2018 12:58

Yalova’da karne heyecanı

Eğitim öğretim yılının sona ermesi ile birlikte 43 bin 61 öğrenci ve 3 bin 142 öğretmen 3 ay sürecek olan yaz tatiline başladı.

Yalova’da karne heyecanı

08 Haziran 2018 12:58

Yalova Valisi Tuğba Yılmaz ise, 17 Temmuz İlkokulu’nda gerçekleştirilen törende çocuklara karne dağıttı.


Yalova genelindeki 246 okulda eğitim ve öğretim gören 43 bin 61 öğrenci ve 3 bin 142 öğretmen bugün çalan son ders zili ile yaz tatiline girdi. Öğrenciler bütün bir yılın ürünü olan karnelerini almanın heyecanını yaşarken veliler ve öğretmenleri de bu heyecana ortak oldu. 2017/2018 eğitim ve öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla 17 Temmuz İlkokulu’nda da bir tören düzenlendi. Yalova Valisi Tuğba Yılmaz ve Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun’un katılımı ile gerçekleşen törende öğrencilere karneleri dağıtıldı. Minikleri yanına çağıran Yalova Valisi Tuğba Yılmaz karnelerini verirken, “Tatilde bol bol dinlenin. Ailenizle ve arkadaşlarınızla zaman geçirin, oyunlar oynayın. Bir sonraki eğitim yılı için enerji depolayın. Ama tatilde kitap okumayı da ihmal etmeyin” tavsiyesinde bulundu.




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