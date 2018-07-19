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19 Temmuz 2018 13:00

Yalova’da kurtuluş coşkusu

Yalova’nın düşman işgâlinden kurtuluşunun 97.

Yalova’da kurtuluş coşkusu

19 Temmuz 2018 13:00

yıldönümü törenlerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gönderdiği mesajla ilin düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı.


İlk tören 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Atatürk aAnıtına Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman tarafından çelenk sunuldu. Törene Vali Tuğba Yılmaz ile çok sayıda protokol mensubu ve vatandaş katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen mesaj da okundu. Başkan Vefa Salman, işgâl sırasında Osmanlı kaynaklarına göre 9 bin 143 kişinin katledildiğini dile getirerek, “Bundan tam 97 yıl önce atalarımız cennet Yalova için canlarını feda ettiler. Atalarımız canlarını ortaya koyarak 19 Temmuz 1921’de Yalova’mızı düşman işgalinden kurtardılar. O yıllarda Sevr anlaşmasından sonra ülkemizin ve Yalova’mızın üzerinde kara kara bulutlar dolaşmaktaydı. Yalova ve civarında işgalin en acı günü 23 Şubat 1921’deki Yunan işgâliydi. Bu tarih katliamın başlangıç tarihi oldu. Bölgede çok kanlı çatışmalar oldu. Osmanlı kayıtlarına göre 9 bin 143 kişi, yabancı kaynaklara göre ise 5-6 bin insan öldürüldü. Türk milleti vatanı ve bağımsızlığı için ortaya koyduğu mücadele ile tarihin sayfalarında yerini aldı ve 19 Temmuz 1921’i de tarihin sayfalarına altın harflerle yazdırdı” diye konuştu.


15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlamalara Türk Boyları Kültür Şöleni’ne katılmak için gelen ülkelerin ekipleri de ortak oldu. Ekipler, sundukları gösteriyle törene renk kattı.


Yalova Kent Müzesi’nde, 1929-1964 yılları arasında Yalova ile ilgili haberlerin yer aldığı sergi açıldı. Kutlamalar akşam Edirne Belediyesi Bandosu ve Kibariye konserleri ile devam edecek.




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