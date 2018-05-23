Yalova’da öğrencilere süt dağıtıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın anaokulu ve ilkokul öğrencilerinde dengeli beslenme suretiyle gelişme oranlarının arttırılması, süt içme alışkanlığının kazandırılması ve süt tüketiminin yaygınlaştırılması amacıyla Yalova’da da süt dağıtımı gerçekleştirildi. Öğrencilere sütü Yalova İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Suat Parıldar ve Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun birlikte ikram ettiler.

Türkiye’nin de üyesi olduğu Uluslararası Sütçülük Federasyonunun (Internatıonal Dairy Federation-IDF) 1956 yılında aldığı bir kararla, 21 Mayıs tarihinin tüm dünyada Dünya Süt Günü olarak ilan edildiğini ifade eden Yalova İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Suat Parıldar, Dünya Süt Gününün 1991 yılında ülkemizde de kabul edildiğini ve 21 Mayıs’ın içinde bulunduğu haftanın Süt Haftası olarak kutlandığını ve bu vesileyle kendilerine İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak süt ikramında bulunduklarını belirtti.