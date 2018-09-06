Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 11:56

Yalova’da öğretmenler temel trafik eğitiminden geçirildi

Yalova’da öğretmenlere trafik semineri verildi.

Yalova’da öğretmenler temel trafik eğitiminden geçirildi

06 Eylül 2018 11:56


Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü, 2018/2019 eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğretmenlere eğitim vermeyi sürdürüyor. Bu Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda öğretmenlere temel trafik eğitimi semineri verildi. Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü yetkililerince verilen seminerde okullarda verilecek trafik eğitimlerinin çocuklar tarafından nasıl daha iyi kavranacağı ele alındı. Seminerde temel trafik eğitiminin önemine de yer verilerek, “Temel trafik eğitimi çocukların küçük yaşlarda trafik kaidelerini anlamasını ve benimsemesini sağlar. Temel trafik eğitimini erken çağlarda çocuklara vermeye başlayan ülkelerde trafik kazalarında bir düşüş yaşandığı gözlemlenmiştir. Temel trafik eğitiminin gayesi kazaları azaltmak, insanları trafik konusunda bilgilendirmektir" denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YALOVA HABERLERİ
YALOVA HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç