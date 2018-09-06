Yalova’da öğretmenler temel trafik eğitiminden geçirildi

Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü, 2018/2019 eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğretmenlere eğitim vermeyi sürdürüyor. Bu Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda öğretmenlere temel trafik eğitimi semineri verildi. Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü yetkililerince verilen seminerde okullarda verilecek trafik eğitimlerinin çocuklar tarafından nasıl daha iyi kavranacağı ele alındı. Seminerde temel trafik eğitiminin önemine de yer verilerek, “Temel trafik eğitimi çocukların küçük yaşlarda trafik kaidelerini anlamasını ve benimsemesini sağlar. Temel trafik eğitimini erken çağlarda çocuklara vermeye başlayan ülkelerde trafik kazalarında bir düşüş yaşandığı gözlemlenmiştir. Temel trafik eğitiminin gayesi kazaları azaltmak, insanları trafik konusunda bilgilendirmektir" denildi.