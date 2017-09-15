Yalova’da okullar 08:30’da başlayacak

Yalova’da 18 Eylül 2017 Pazartesi günü yaklaşık 41 bin öğrenci ve 3 bin öğretmen ders başı yapacak. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, yeni eğitim öğretim yılının tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti. Okullarda tüm çalışmaların tamamlandığını ilk ders zili çaldığında öğrencilerin kitaplarını da her yıl olduğu gibi bu yılda sıralarında bulacaklarını söyleyen Tosun, "Her yönden kaliteli bir eğitim için gayretimiz var. Bu anlamda 2017/2018 eğitim öğretim yılına hazırız. Okullarımız hazır. Okullarımızın fiziki durumları bir çok ilden daha iyi durumda. Güneş ışığından en fazla yararlanabilmek ve çocukların erken saatlerde servislerle yola çıkıp çeşitli sıkıntılar yaşamamaları için ilimizde ikili eğitim yapan okullarımız en erken 08:00’de, tekli eğitim yapan okullarımız ise en erken 08:30’da başlayacak şekilde kararımızı aldık. Bu uygulama ile çocuklarımız karanlıkta evden çıkmak zorunda kalmayacaklar" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, 2017/2018 eğitim ve öğretim yılının yeni müfredatla başlayacağını da dile getirdi. Bu müfredatın bugüne kadar gerçekleştirilen en iyi müfredat olduğuna dikkat çeken Tosun, "Bu yıl eğitim öğretime yeni müfredatımızla başlayacağız. Yeni müfredatın öğretmenlerimize anlatılmasına yönelik çalışmalarını da titizlikle sürdürdük. Yaklaşık 51 program güncellendi. Bunlarla ilgili formatör öğretmenlerimiz bakanlıklar tarafından yetiştirildi. Bizler de ilçe müdürlerimizle ve okul müdürlerimizle toplantı yaptık. Ardından belirlenen programlardaki bütün branşlarla müfredat tanıtım çalışmasını gerçekleştirdik. Hatta bir çok il daha normal toplantıları tamamlayamazken biz il olarak ileri giderek mazereti dolayısıyla bu toplantılara katılamayanlar için de bir toplantı düzenleyerek yeni müfredatı anlattık. 15 Temmuz’dan sonra öğrencilerimize yönelik sorumluluğumuz eğitim camiası olarak bir kat daha arttı. Önce vatan diyen, eleştiren, araştıran, sorgulayan ve vatanı, milleti için bilim üretmeye istekli fertler yetiştirmek istiyoruz. Yeni müfredatın en can alıcı noktası, değerleri ile büyüyen bir nesil hedeflemesi. Başkalarının değerlerinin öğretildiği bir sistemle değil, milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlerlerimizin bütün derslerin içerisine yerleştirildiği bir sistemle eğitim öğretim yapacağız" dedi.

Tosun, yeni müfredeta bütün okullarda harfiyen uyulacağını, bunun takibini ise yakından yapacaklarını dile getirdi.