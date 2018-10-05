Yalova'da okullara beyaz bayrak

Yalova'da beyaz bayrak ve beslenme dostu okul kıstaslarını yerine getiren okullara törenle sertifikaları dağıtıldı.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan okul sağlığı iş birliği protokolü dahilinde Yalova'da yürütülen beyaz bayrak projesi ve beslenme dostu okul programı çalışmalarında sertifika almaya hak kazanan okullar için tören düzenlendi. Yalova Uygulama Oteli'Ndeki törene İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Sezen, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dt. Kerim Baş, Şube Müdürü Murat Bahadır, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Sami Köseoğlu, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi, Çevre Sağlığı Birimi, Basın ve İletişim Birimi çalışanları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı. Törende 2017-2018 eğitim öğretim yılı döneminde yapılan denetimler sonucunda belge almayan hak kazanan okullara sertifikaları, beyaz bayrakları ve pirinç levhaları teslim edildi.