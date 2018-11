Yalova'da ölüme terk edilen atın imdadına belediye koştu

Yalova'da ölüme terk edilen atın imdadına belediye ekipleri koştu. Ölmek üzere olan hayvanın hayata döndürülmesi için adeta zamana karşı bir yarış yaşandı. Olay yerinde ilk müdahale yapan veterinerler hayvanın yanından bir an olsun ayrılmadı.

Safran Deresi'nin yanında bir atın ölmek üzere olduğu ihbarını alan Veterinerlik İşleri Müdürlüğü, belirtilen yere "Haybulans" adı verilen aracı gönderdi. Araçla birlikte Veterinerlik İşleri Müdürü Erkut Ferşatoğlu da geldi. Atın ölmek üzere olduğunu gören veterinerler ata ilk müdahaleyi burada yaptı. Atın kaldırılarak Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne götürülmesi için itfaiyeden bir araç istendi. Ardından havaya kaldırılan at bir araca yüklendi. Veterinerler hayvanın başından bir an olsun ayrılmadı. Atın sağlık durumunu an be an takip eden veterinerler hayvanın kurtarılması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getirdiler.