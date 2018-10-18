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Yalova'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Yalova’nın Soğucak mevkiinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yalova'nın Soğucak mevkiinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.


Yalova'dan Bursa istikametine giden N.T. (29) idaresindeki 16 SVN 119 plakalı araç, Soğucak mevkiinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan araç önce çelik bariyerlere çarptı ardından da takla atarak ters döndü. Araçta sıkışan sürücüyü olay yerine çağılan itfaiye ekipleri çıkardı. Sürücü Yalova Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Öte yandan yol yaklaşık 40 dakika boyunca kapandı.

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