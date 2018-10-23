Yalova'da PTT'nin 178. kuruluş yıldönümünü kutlandı

Yalova'da PTT'nin 178. kuruluş yıldönümünü çeşitli faaliyetlerle kutladı. İşletmeye gelen 178. müşteriye çeşitli hediyeler verildi.

PTT'nin kuruluşunun 178. yıldönümü kutlamaları, PTT Başmüdürü Elif Tan'ın Yalova Valisi Tuğba Yılmaz'ı makamında ziyaret etmesi ile başladı. Ziyarette PTT'nin hizmetleri konusunda Yılmaz'a bilgiler verildi. Elif Tan, “23 Ekim 1840 yılından günümüze kadar ulaşan, köklü bir geçmişe ve kültürel mirasa sahip olan kuruluşumuzun 178'inci yıldönümünü idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir anlayış ile Aziz Milletimize iki asra yakın süredir hizmet sunmaya devam eden PTT, 178'inci yılını geride bırakırken, yeni yapılanması ile hizmet yolculuğunu sürdürmektedir. Bugün posta ve kargo hizmetleri ile birlikte hemen hemen tüm bankacılık ve sigortacılık işlemlerini yapan, PTTCell, HGS gibi çok çeşitli alanlarda yaygın işyeri ağı ile birçok hizmeti milletimize sunan, çağa ayak uyduran ve bir dünya markası olma hedefine emin adımlarla ilerleyen bir PTT var. Posta, banka, e-ticaret, kargo ve lojistik sektörlerinde ülkemizin her köşesinde hizmet vermekte olan kuruluşumuz, ilimizde de 6 merkez müdürlüğü, 6 şube, 7 acente olmak üzere toplam 19 işyeri ile faaliyetini sürdürmektedir. Kuruluşumuzun bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm çalışanlarımızı şükran ve saygıyla anıyoruz. Halkımızdan aldığımız güven ve güç ile güçlü Türkiye'nin yenilenen PTT'si sloganıyla hizmet veren tüm mesai arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

PTT Yalova Şubesine gün içerisinde işlem için gelen 178. müşteriye de ödüller verildi. Alaattin Oruç isimli talihli müşterinin hediyelerini PTT Başmüdürü Elif Tan sundu.