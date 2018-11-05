Yalova'da reçine hasadına başlandı

Hasat kapsamında 10 bin ağaçtan toplam 20 ton reçine toplanacak.

Yalova Orman İşletme Müdürü Mehmet Murat Bilinmiş, “Yalova ili Armutlu ilçesi sınırları içerisinde sahil çamı ormanlarında reçine hasadını da bitirdik. 2018 yılı programında ihaleye konu ettiğimiz reçine üretimi ile 10 bin ağaçtan toplam 20 ton reçine elde edilecektir. Çoğunlukla endüstri sektöründe tercih edilen reçine; ağacın gövde kısmına bıçak ile yaralar açılarak bu yaralardan sızmakta olan reçineler özel kaplar içinde biriktirilir. Mürekkep ile cila yapımı ve boyacılık sektöründe de kullanılmaktadır. Önümüzdeki yıllarda reçine üretimine devam edilecektir” dedi.