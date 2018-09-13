Yalova'da şarbon yok

Şarbon iddialarıyla ilgili gazetecilerin sorularını cevaplayan Müdür Suat Parıldar, iddiaların asılsız olduğunu, Yalova'da panik oluşturacak bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi. Parıldar, “Şarbonla ilgili konuyu bakanlığımız yakından takip ediyor. Panik yapacak bir durum yok. Türkiye için de böyle, Yalova için de böyle. Rahat olun. Sıkıntılı bir süreç olduğu zaman zaten tedbirlerimizi alıyoruz. Geçmiş dönemlerde benzer hayvanî ve nebatî hastalıklara nasıl müdahale ettiysek, yine aynı şekilde müdahaleler olacaktır. Tedirgin olmaya gerek yok. Bizim basın anlamında söyleyeceğimiz bir cümle büyük bir kitleye yayılıyor. Çıkan haberler üreticiyi de tüketici de etkiliyor. Onun için dikkatli davranmak lazım. Şu an için tedirgin olacak bir durum söz konusu değil” dedi.