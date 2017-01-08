Yalova’da Sarıkamış şehitleri için yürüdüler

Yalovalılar, Sarıkamış Şehitleri için düzenlenen yürüyüşe ellerinde bayraklarla katılarak, şehit olan on binlerce Mehmetçiği andılar. Yürüyüşe soğuk hava ve kar yağışına rağmen yoğun bir katılım gerçekleşti.

102 yıl önce Sarıkamış’ta donarak şehit olan on binlerce askerimiz Yalova’da da unutulmadı. Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Sarıkamış şehitleri için bir yürüyüş gerçekleştirdi. Atatürk Spor Salonu önünden başlayan yürüyüş, Spor Caddesi, Gazipaşa Caddesi güzergahlarında sürdü. Ardından ellerinde Türk bayrakları taşıyan grup Cumhuriyet Meydanı’na geldi. Meydanda düzenlenen törende ise Sarıkamış’ta şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.