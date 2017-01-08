Diğer
Kategoriler
08 Ocak 2017 12:19

Yalova’da Sarıkamış şehitleri için yürüdüler

Yalova’da Sarıkamış şehitleri için yürüdüler

08 Ocak 2017 12:19

Yalovalılar, Sarıkamış Şehitleri için düzenlenen yürüyüşe ellerinde bayraklarla katılarak, şehit olan on binlerce Mehmetçiği andılar. Yürüyüşe soğuk hava ve kar yağışına rağmen yoğun bir katılım gerçekleşti.
102 yıl önce Sarıkamış’ta donarak şehit olan on binlerce askerimiz Yalova’da da unutulmadı. Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Sarıkamış şehitleri için bir yürüyüş gerçekleştirdi. Atatürk Spor Salonu önünden başlayan yürüyüş, Spor Caddesi, Gazipaşa Caddesi güzergahlarında sürdü. Ardından ellerinde Türk bayrakları taşıyan grup Cumhuriyet Meydanı’na geldi. Meydanda düzenlenen törende ise Sarıkamış’ta şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YALOVA HABERLERİ
YALOVA HAVA DURUMU
1
°
C
Kar Yağışlı
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Çarşamba
    Yoğun Kar Yağışı
    3°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç