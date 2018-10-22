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Yalova'da "skunk" operasyonu

Yalova’da polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şahıs uyuşturucuyla yakalandı.

Yalova'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şahıs uyuşturucuyla yakalandı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından takibe alınan A.A'ın aracı Yalova sınırları içerisine girdiğinde durdurulmak istendi. Ancak polisin dur ihtarına uymayan şahıs kaçmaya başladı. Ekipler kovalamaca sonrasında aracı Bursa'nın Orhangazi ilçe sınırında durdurmayı başardı. Araçta yapılan aramada poşet içerisinde ve 778 gram skunk adı verilen uyuşturucu madde bulundu. A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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