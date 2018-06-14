Yalova’da spor kulüplerine 491 Bin TL’lik yardım yapıldı

Yalova Valiliği ve Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği iftar yemeğinde amatör kulüpler yardım çekleri dağıtıldı.

Organizasyona Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, AK Parti Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, Yalova İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Demirel, Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Tamer Erbul, TÜFAD Yalova Şubesi Başkanı Mütahir Özliman, Yalova Futbol İl Temsilcisi Sultan Eyüboğlu, Yalova İl Hakem Kurulu Başkanı Erdal İla’nın yanı sıra amatör kulüp temsilcileri katıldı.

“2017 yılında 131 madalya kazandık”

Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan,” 2017 yılını çok başarılı bir sezon geçirdik. 10 branşta 131 madalya kazandık. Sadece Olimpiyat madalyası kazanamadık. Bunu da 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında kazanmayı umuyoruz. Yalova olarak ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok başarılıyız. Bugün burada 87 kulübümüze nakdi ve ayni yardım yapacağız. Bu sayede kulüplerimiz güçlenerek faaliyetlerine devam edecekler” dedi.

“Koordineli bir şekilde madalya alacaklar gençler yetiştiriyoruz”

Yalova Valisi Tuğba Yılmaz,” Yalova olarak bu sene madalyaya doymadık. Ulusal ve uluslararası farklı branşlarda çok sayıda madalya kazandık. Sporu Yalova’da yaşam kültürü haline getirmek için çok çalışıyoruz. Gelecekte madalya alacak gençlerimizi Yalova Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ve İl Özel İdaremiz koordinesiyle yetiştiriyoruz. Kulüplerimize yapılan 491 Bin TL’lik yardımların hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.