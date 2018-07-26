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26 Temmuz 2018 07:36

Yalova’da ters yön kazası: 2 yaralı

Yalova’da tek yön olan caddeye tersten giren bir cip ile ticari taksi çarpıştı.

Yalova’da ters yön kazası: 2 yaralı

26 Temmuz 2018 07:36

Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Caddesi’nin tek yön olan bölümüne tersten giren E.D (38) idaresindeki 55-AK-099 plakalı durumu fark etti. Yolun boş olması nedeniyle hızlanan E.D bir an önce caddeden çıkmak istedi. Bu esnada Yalova’nın Çeşme Sokak kavşağında her şeyden habersiz olarak geçiş yapmak isteyen M.D (45) idaresindeki 77-T-0056 plakalı ticari taksi de yola çıktı. Ters yönden gelen araç frene bassa da duramayarak taksiye yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan ticari taksi yan taraftaki demir korkuluklara çarparak durabildi. Kazada her iki aracın sürücüleri de yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla ilk tedavileri yapılan araç sürücüleri daha sonra Yalova Devlet Hastanesi’ne götürüldüler. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.




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