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Yalova'da TFF C antrenörlük kursu sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Yalova Şubesi’nin düzenlediği TFF Grassroots C Kursu sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Yalova Şubesi'nin düzenlediği TFF Grassroots C Kursu sona erdi.


Biri kız 29'u erkek olmak üzere 30 futbol antrenör adayı 11 gün boyunca Yalova Atatürk Stadyumunda TFF Eğitim Görevlisi Ömer Kaner ve Serhat Sütlü nezaretinde eğitim gördü. Kursu başarıyla tamamladıklarını söyleyen TÜFAD Yalova Şubesi Başkanı Mütahir Özliman, “11 gün boyuna Yalova'da açmış olduğumuz TFF C Antrenörlük Kursumuzu başarıyla tamamladık. İlimizde görevlendirilen Ömer Kaner ve Serhat Sütlü'ye teşekkür ediyorum. Yalova Atatürk Stadyumunda ve Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde eğitimlerimizi gerçekleştirdik. 30 futbol antrenörü adayından eğitim ve sınavlarında başarılı olanlar C antrenörlük diplomalarını alacaklar. Bu da önümüzdeki haftalarda açıklanacak” dedi.

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