Yalova’da topu taşıma masaya yatırıldı

Yürüyen Köşk’te gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Kaan Dumantepe, Yamintaş A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Yıldız ve Minibüsçüler Odası Başkanı Sefer Keskin katıldı. Bayram sonrası bazı kararlar alacaklarını belirten Başkan Salman, “İlimizde toplu taşımacılık yapan özel halk otobüsleri ve minibüslerin geçmişten bugüne kadar gelen meseleleri var. Bunların arasında yer alan hat ve güzergah problemleri, zaman tarifelerinin güncellenmesi ve günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi konularını görüştük. Almış olduğumuz kararları daha net ve anlaşılır bir şekilde Yalova kamuoyu ile bayram sonrasında paylaşacağız” dedi.