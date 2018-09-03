Yalova’da trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Topçular mevkiinden Yalova istikametine gelmekte olan M.Ş. (47) idaresindeki 34 VEZ 86 plakalı kamyon ile aynı istikamette seyreden K.Ç. (34) idaresindeki 34 TL 742 plakalı otomobil hatalı sollama sebebiyle çarpıştı. Otomobil kamyonun altına girerek parçalandı. Kazada kamyonda ağır hasar meydana gelirken, aracın kopan tekerleği ve yakıt tankı metrelerce savruldu. Kamyonun altına giren özel otomobil ise adeta hurdaya döndü. Kazada araç sürücüleri M.Ş. ve K.Ç. ile otomobildeki S.K. (28) adlı bir yolcu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yol bir müddet trafiğe kapandı. Bir çekici ile hurdaya dönen araçlar yoldan çekildikten sonra trafik normal seyrine döndü.