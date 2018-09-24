Yalova'da ücretsiz check-up hizmeti başladı

Yalova'da aile hekimlikleri, vatandaşlara ücretsiz check-up yapmaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 03.08.2018 tarihinde duyurulan 100 günlük icraat programında aile hekimine başvuru oranının yüzde 40'a çıkarılacağının açıklandığını söyleyen Yalova Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Sezen, ücretsiz check-up uygulamasına Yalova'da da başlandığını dile getirdi. Sezen açıklamasında, “Aile hekimliğine kayıtlı kişilerin fiziki muayene, laboratuvar tetkikleri, bağışıklama programları gibi bir dizi standart işlem kullanılarak yaşa, cinsiyete ve risk gruplarına göre muayyen aralıklarla testleri yapılacak. MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden randevu alınarak aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz check-up yapılacak. Bu uygulama sayesinde aile sağlığı merkezlerimizde kayıtlı oldukları aile hekimlerince yaş, cinsiyet ve risk gruplarına göre kan basıncı, kan şekeri, kan kolesterol ve yağ seviyesi, EKG yani kalp grafisi, idrar tahlilleri, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri ile kanser taraması hizmetleri verilecek” dedi.

Hakan Sezen, yurt genelinde Sağlık Bakanlığı öncülüğünde başlatılan check-up hizmetinin koruyucu sağlık hizmetleri açısından önemli olduğunu, pek çok riskli hastalığın erken dönemde fark edilmesinin hem hasta hem de sağlık sistemi için büyük maddi ve manevi faydaları olduğunu belirtti.

Yalova Sağlık İl Müdürlüğü il genelindeki ilan tahtalarına afişler astı.