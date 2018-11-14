Yalova'da "Ulaşım Günleri"

Yalova Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Kulübü tarafından tertiplenen "2. Ulaşım Günleri Çalıştayı", sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Çalıştay, Ulaştırma Mühendisliği Kulübü Başkanı Ersel Altınışık'ın konuşmasıyla başladı. Ulaştırma mühendisliğinin tanımını yaparak sözlerine başlayan Altınışık, “Önderliğini Prof. Dr. Rafet Bozdoğan hocamızın ve akademisyenlerimizin yaptığı bölümümüz, ülkemizin önemli bir ihtiyacı olan ulaştırma eğitimini lisans seviyesine taşımıştır. Bölümümüz ilk öğrenci alımını 6 yıl önce gerçekleştirdi ve geçtiğimiz yıl da ilk mezunlarını vererek ilk ulaştırma mühendislerini ülkemize kazandırdı” dedi.

Ulaştırma Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, “Günümüzde teknolojinin çok hızlı ilerlemesi, birçok sektörü mühendislik dalı olarak karşımıza çıkarmaktadır. Bugün birçok ülkenin gündeminde olan Endüstri 4.0 sayesinde, 15 sene sonra çok farklı bir dünya ile karşı karşıya kalacağız. Yalova Üniversitesi olarak bu gelişmeyi öngörerek Ulaştırma Mühendisliği bölümünü açtık” ifadelerini kullandı.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Öztaş, “İkincisini düzenlediğimiz Ulaşım Günleri, öğrencilerimize farklı bakış açısı ve elverişli bilgi kazandıracaktır. Azim, kararlılık ve sabırla çalışmanızı temenni ederim” dedi.

Ulaştırma Mühendisliği'nin Türkiye'de ilk kez Yalova Üniversitesi'nde kurulduğunu hatırlatan Rektör Suat Cebeci, “Ulaştırma Mühendisliği, ilk bakışta İnşaat Fakültesi'nin bir bölümü gibi düşünülse de hem ülkelerin hem de şehirlerin çok önemli bir problemi olması sebebiyle ayrı bir bölüm olmayı hak ediyor. İlk açıldığı yıllarda öğrenciler Ulaştırma Mühendisliği'ne daha çok ilgi gösterirken son yıllarda bir düşüş gözlemliyoruz. Bu nedenle bölümüzü tanıtmak için biraz daha gayret sarf etmeliyiz. Ayrıca bütün bölümlerimizin hem uygulama hem de istihdam alanında sektörlerle işbirliği içerisinde olmasını önemsiyoruz” diye konuştu.

Ulaştırma Mühendisliği bölümünün, Türkiye'de ilk defa Yalova'da açılmasından gurur duyduklarını belirten Belediye Başkan Vekili Hamit Kutlu da, “Yalova Belediyesi olarak öğrencilerimize ve hocalarımıza fakültede duydukları ihtiyaçlar konusunda her zaman yardımcı olacağımızı belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Vali Muammer Erol ise, “Ulaşım söz konusu olduğunda yapılacak işi ‘çözüm' olarak tanımladık ve bunun için uğraştık ama keşke bu konu problem haline gelmeden önce ulaşımı yönetmeye talip olsaydık. Ulaşım insanlığın var olduğundan ve birlikte yaşamaya başladığından itibaren doğru yönetilmesi gereken önemli bir hizmet alanı. Göreve başladığım 1 haftalık süre boyunca şehrimizin en büyük sıkıntısının ulaşım olduğunu gözlemledim. Bu nedenle Ulaştırma Mühendisliği bölümümüzün öncelikle içinde bulunduğu şehirdeki ulaşım hizmetlerinin iyileştirilmesine katkı sağlamasını diliyorum” diye konuştu.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, “Ulaştırma ve Önemi” başlıklı sunum gerçekleştirdi. Dünyada ilk defa bir ulaştırma üniversitesi kurulması konusunda çalışmalara başladıklarını belirten Prof. Dr. Ilıcalı, “Atatürk Havalimanı'nın atıl kalmaması ve o bölgeye İstanbul Ulaştırma Üniversitesi kurulması için bir rapor hazırlayarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sunduk. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir girişim yok. Bu açıdan kurmayı planladığımız ulaştırma üniversitesi ilk olma özelliği taşıyor” diye konuştu.

Ulaşım alanının ülkemizde hızla geliştiğini belirten Prof. Dr. Ilıcalı, “Ülkemizin son 16 senede hayata geçirdiği atılımlar sayesinde ulaşım alanı muazzam bir hızla gelişmektedir. Son 10 yıl içinde dünyanın en büyük projelerinden 6'sını ülkemiz gerçekleştirdi. Bu konudaki tek eksiğimiz alanda çalışacak insan kaynağıdır. İşte Ulaştırma Mühendisliği bölümlerimiz, bu ihtiyaçları karşılamak için kurulmuştur” açıklamalarına yer verdi. Konuşmasının sonunda 16 yıl boyunca 21.891 km bölünmüş yol ile 16 milyar 552 milyon toplam yıllık tasarrufun sağlandığını belirten Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, bu yollar sayesinde ölümlü kazalarda yüzde 70'e varan bir azalmanın meydana geldiğini vurguladı.

4 oturumdan oluşan çalıştayda, kentsel dönüşümden trafik sistemlerine, ulaşım altyapılarının bakımından ulaşımın planlanması ve modellenmesine kadar çok sayıda konu masaya yatırıldı.