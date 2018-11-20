Yalova'da "Uluslararasılaşma Çalıştayı"

Yalova Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından 17-18 Kasım 2018 tarihleri arasında ''Uluslararasılaşma Çalıştayı'' düzenlendi.

Armutlu'da gerçekleştirilen çalıştaya Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ve rektör yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Öksüz, Prof. Dr. Derya Güroy ve Prof. Dr. Orhan Torkul'un yanı sıra fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile bölüm başkanları iştirak etti. Çalıştayın açılışında konuşan Prof. Dr. Suat Cebeci, yüksek öğretimin taşıdığı potansiyel sebebiyle son yıllarda önemli bir uluslararası rekabet alanı haline geldiğini vurgularken, uluslararasılaşma konusunda belirlenen stratejilerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Akademik ve bilimsel alanlardaki bilgi birikiminin paylaşımı yoluyla kurumsal kalitenin ve kapasitenin yükseleceğini belirten Rektör Cebeci, uluslararası projeler üretilmesinin, yayınlar yapılmasının destekleneceğini ve bu çalışmaların üniversitemizin uluslararası ölçekte tanınırlığına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Milli kimliğimizden taviz vermeden bilim ve teknolojinin takip edilmesi ile bölgede güçlü bir Türkiye'nin varlık gösterebileceğini ifade eden Rektör Cebeci, bu hedefe ulaşmak için çok çalışmamız ve uluslararası bağlantıları iyi kullanmamız gerektiğini söyledi. Uluslararası arenada hem kimliğimizle hem çalışmalarımızla hem de işbirliklerimizle güçlü bir şekilde var olabilmenin 3 temel dinamiği olduğunu ifade eden Cebeci, bu dinamiklerden birincisinin bilgiye ulaşma, ikincisinin bilgiyi üretme ve üçüncüsünün bilgiyi işleme olduğunu vurgulayarak AR-GE çalışmaları ve uygulamalı proje çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Ulusal Ajans'tan gelen uzman Ahmet Fatih Işık, Yalova Üniversitesi yetkililerini Erasmus+ programları hakkında bilgilendirdi. Gerçekleştirdiği sunumda kişilerin öğrenme hareketliliği ve uygulamaların değişimi için işbirliğine ilişkin yürütülen programlar hakkında bilgi veren Işık, aktif olarak yürütülen Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği projesine ilişkin bilinmesi gerekenleri de paylaştı. Yalova Üniversitesi'nin diğer üniversiteler arasında projenin uygulanması açısından başarılı olduğunu belirten Işık, uluslararasılaşma sürecine ilişkin tavsiyelerde de bulundu.

Yalova Üniversitesi Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Cahit Ensari ise gerçekleştirmiş olduğu sunumda kaynakları en verimli şekilde kullanarak, müşterileri tatmin edecek ürün ve hizmeti en ekonomik şekilde üretmeyi; ayrıca ürün, hizmet ve refah seviyesini sürekli ve sistemli olarak iyileştirmeyi hedefleyen, tüm çalışanların katkıda bulunduğu yönetim tarzı olan Toplam Kalite Yönetimi hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Prof. Dr. Ensari ayrıca Kalite Yönetim Sistemi'nin yapılandırılması ve uygulanabilirliğinin sağlanması için gerekli sorumluluklar ve prosedürler hakkında bilgi verdi.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yalova Koordinatörü Murat Özkan tarafından gerçekleştirilen son sunumda ise marka faaliyetleri, ajans destekleri ve proje teklif çağrıları hakkında detaylı bilgi verilirken, başarılı olmuş proje örnekleri davetlilerle paylaşıldı.