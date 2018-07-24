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24 Temmuz 2018 15:04

Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Yalova Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yalova, İstanbul ve Bursa illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 13 kişiyi gözaltına aldı.

Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

24 Temmuz 2018 15:04


Yalova Jandarma Alay Komutanlığı KOM Şube ekipleri, aldıkları bir istihbarat üzerine oluşturulan özel bir ekiple uyuşturucu satıcılarını takibe aldı. Aylar süren fiziki ve teknik takip neticesinde uyuşturucu satıcıları hakkında yeterli delile ulaşan ekipler, Yalova, İstanbul ve Bursa illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyon için düğmeye bastılar. Yapılan operasyonlarda 3 ilde toplam 13 kişi gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise, 86 gram metanfetamin, 6 gram bonzai, 49 gram esrar, 5 gram skunk, 4 adet tabanca, 43 adet tabanca fişeği, 47 adet av tüfeği fişeği, 1 adet sahte 100 ABD doları ve 14 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirdi.


Uyuşturucu satışı yapmak suçlaması ile mahkemeye sevk edilen 13 kişiden 9’u tutuklanırken, 4 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.




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