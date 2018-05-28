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28 Mayıs 2018 11:58

Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 14-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmalarla uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

28 Mayıs 2018 11:58

Adliyeye sevk edilen sanıklardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yalova’da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik bir dizi operasyon ve çalışma gerçekleştirdi. 14-25 Mayıs 2018 tarihleri arasındaki operasyonlarda uyuşturucu kullanan ve bulunduran 15 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem gerçekleştirildi. Yine il genelinde gerçekleştirilen 14 şok uygulamada 23 şüpheli araç ve 299 şüpheli şahıs kontrolden geçirildi.


Yalova’da yapılan istihbari çalışmalar ve teknik takipler sonrasında gerçekleştirilen operasyonlarda da uyuşturucu satıcılarına darbe indirildi. Bu kapsamda göz altına alınan 5 kişiden 4’ü uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlaması ile çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda, Kubar esrar, Sentetik Kanabinoit, Metanfetanin, Ecstasy ve hint keneviri ele geçirildi.




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