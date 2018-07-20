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20 Temmuz 2018 21:51

Yalova’da yanlış parmağı ameliyat ettiği iddia edilen doktor açığa alındı

Yalova Sağlık İl Müdürlüğü, bir kadının yanlış parmağını ameliyat ettiği öne sürülen doktorun başlatılan soruşturma çerçevesinde açığa alındığını bildirdi.

Yalova’da yanlış parmağı ameliyat ettiği iddia edilen doktor açığa alındı

20 Temmuz 2018 21:51


Yalova İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yalova Devlet Hastanesinde sol ayak parmaklarından birinde kırık teşhis edilen 27 yaşındaki Büşra Nergiz’in, yanlış parmağını ameliyat ettiği iddia edilen Opr. Dr. Ö.A. hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.


Müdürlükten yapılan açıklamada, “16 Temmuz’da basına yansıyan ‘Yalova’da yanlış ameliyat iddiası’ haberi üzerine ön inceleme başlatılmış olup 19 Temmuz’da Valilik oluru ile Yalova Devlet Hastanesinde görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Hekim soruşturmanın selameti açısından açığa alınmıştır.” ifadeleri kullanıldı.




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