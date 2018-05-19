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19 Mayıs 2018 22:13

Yalova’da yer gök sarı kırmızı oldu

2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Yalovalıları sokağa döktü.

Yalova’da yer gök sarı kırmızı oldu

19 Mayıs 2018 22:13


15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda maçın bitiş düdüğüyle birlikte bir araya gelen binlerce sarı-kırmızılı taraftarlar elde edilen 21. şampiyonluğu gecenin ilerleyen saatlerine kadar kutladılar.


Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Bornova Stadı’nda Göztepe’yi Bafetibi Gomis’in penaltıdan attığı golle 1-0 yenen Galatasaray 21. şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-kırmızılı renklere gönül vermiş taraftarlar ise Yalova’nın cadde ve sokaklarını yaptıkları tezahüratlarla inlettiler. Birçok Yalovalı taraftar ise şehir merkezinde arabalarıyla şampiyonluk turu atmayı ihmal etmediler.


Galatasaray taraftar grubu ‘ultrAslan’ Yalova Koordinatörü Abdullah Hartuç, takımlarının şampiyonluğundan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, bütün Galatasaray camiasının şampiyonluğunu kutladıklarını dile getirdi.




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