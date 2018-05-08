Yalova’da yıkım gerginliği

Yeni düzenlemeye uymayan işletmelerle ilgili yıkım kararı alan belediye, bölgeye iş makineleri ve çok sayıda zabıta ekibi gönderdi. Emniyet tarafından da güvenlik tedbiri alındı. Yıkımı engellemek isteyen işletmeciler ve çalışanlar meydanda toplandı. Bazı kişiler işletmelerin kapalı çıkmalarının yıkılmaması için araçlarını dükkanların önlerine çekti. Bir süre sonra iş makineleri bölgeden çıktı. Yakımın ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.

Öte yandan Yalova Belediyesi, esnafa ek mühlet tanındığını duyurdu. "İşyerlerinin açık alanları kullanmalarıyla ilgili yapılan işlem yalnızca belediyeyi ilgilendiren bir konu değil” diyen Başkan Vefa Salman, “Bu alanlarla ilgili resmî rapor var. Bu rapor doğrultusunda hem halkımızın menfaatlerini hem de iş yeri sahiplerinin menfaatlerini göz önünde bulundurarak bu meseleyi çözüme kavuşturma gayreti içerisine girdik. Bu alanlarla ilgili bir yönetmelik hazırladık. Hazırlanan yönetmelik 16.04.2018 tarihinde yaptığımız olağanüstü meclis toplantısında oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetmeliğe uygun olarak işyerlerinin kanunî çizgiye çekilmesi için esnafımıza tebligat yaptık. Evvela kendi tesisimiz olan belediyenin yerini yıktık. Esnafımızın da aynı şekilde hareket etmesini istedik. Ancak bazı kesimler kanuna uymak yerine farklı yolları tercih etmeye kalktılar” dedi.

Salman, "Benim nasıl bir Fenerbahçeli olduğumu sadece Yalovalılar değil herkes bilir. Durumdan vazife çıkartmak isteyenler sanki işyerleri komple yıkılıyormuş gibi bir algı peşindeler. Renklerine gönül verdiğim, kongre üyesi olduğum, buradaki derneğin kuruluşunda yer aldığım, başkanlığını yaptığım Fenerbahçeliler Derneği üyelerine mesajı atılarak insanlar galeyana getirilmek istenmekte. Beni camiam ile kimse karşı karşıya getiremez. Dernek yıkılmıyor. Derneğin yasal olmayarak yaptığı tente kaldırılıyor. Bu işlem kamu menfaati için yapılıyor” dedi.