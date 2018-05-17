Yalova’da zabıtadan fırınlara denetim

Belirli periyodlarla yapılan fırın denetimleri Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yoğunlaştı. Yapılan denetimlerde sırasında eksiği bulunan işletmelere ikaz yapılırken, denetimlerde fırınların neredeyse tamamına yakınının eksiksiz hizmet verdiği tespit edildi.

Ramazan ayı münasebetiyle vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunulması için fırınlarda ekmek, pide, hijyen ve gramaj denetimleri yapıldı. Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, çıkan ekmeklerin gramajlarının doğru olup olmadığını, genel temizliği ve çalışmaları kontrol etti. Vatandaşın sağlığını ön planda tutan tüm fırınlara ekipler teşekkür ederek, denetimlerin Ramazan ayı süresince devam edeceğini belirttiler.