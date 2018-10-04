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Yalova'da zabıtadan gramaj ve etiket kontrolü

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin olarak gerçekleştirdiği fırın ve marketlerdeki ekmek gramajı ve etiket denetimlerine devam ediyor.


Fırınlarda ve marketlerde yapılan denetimlerde ekmek gramajının standartlara uygun olup olmadığı yönünde zabıta ekipleri tarafından hassas teraziyle gramaj kontrolü yapıldı. Vatandaşların tercih ettiği marketlerde ekmek gramajı kontrolünün yanı sıra etiket kontrolleri de gerçekleştirildi. Belirlenen gramajın (250 gramın) altında ekmek satan fırın ve marketler hakkında zabıt tutuldu. Marketlerde yapılan etiket kontrollerinde ise gereken ihtarlar yapıldı. Yapılan gramaj ve etiket kontrolleri dışında hijyen, temizlik, katkı maddeleri ve işyeri ruhsatı kontrolleri de gerçekleştirildi.

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