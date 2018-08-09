Diğer
Kategoriler
09 Ağustos 2018 12:44

Yalova’dan Etiyopya’ya yardım eli

İnsanî Yardım Vakfı (İHH) Yalova Şubesi tarafından Etiyopya’da yaptırılan kız yetimhanesi kurban bayramında hizmete girecek.

Yalova’dan Etiyopya’ya yardım eli

09 Ağustos 2018 12:44


Etiyopya’da kırsal alanlarda yaşayan dar gelirli ailelerin çocuklarını eğitime teşvik ederek ülkenin eğitim seviyesini yükseltmeyi hedefleyen yetimhane tamamlandı. Yetimhane bayramda hizmete girecek. Konuyla ilgili bilgi veren İHH Yalova Şubesi Dr. Sabri Kan, yetimhanede 100 yetim kız öğrencinin barınacağını söyledi. Kan, "Bu proje, Etiyopya’da başkent Addis Ababa’ya 275 kilometre mesafedeki Kofale’de 3000 metrekare üzerine inşa edildi. Dört bloklu kız öğrenci yurdu, mutfak, yemek salonu, çok amaçlı salon ve çamaşırhaneden oluşan bir komplekstir. Projeden ağırlıkta İHH’nın sponsor olduğu yetim ve ihtiyaç sahibi 100 kız öğrenci istifade edecektir" dedi.


Yetimhanede bir yıl içerisinde 100 öğrencinin kalabileceğini söyleyen Dr. Kan, "Bu proje, Kofele Kız Öğrenci Yurdu olarak ağırlıkla İHH’nın bölgede sponsor olduğu yetim kız öğrenciler olmak üzere fakir ve ihtiyaç sahibi kız çocuklarının güven içinde yeme-içme, barınma çamaşırhane, banyo, lavabo ve tuvaletlerinin karşılanacağı bir kompleks. Yurtta bir yılda 100 öğrenci yatılı olarak kalabilecek. Dört blok halinde öğrenci yurtları, ayrı bir yemekhanesi, çamaşırhanesi, güvenlik kulübesi ve lavabo, banyo ve tuvaletlerden oluşmaktadır. Ayrıca yurdun çevresine yeşil alan projesi ile öğrencilerin dinlenme alanları mevcuttur" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YALOVA HABERLERİ
YALOVA HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç