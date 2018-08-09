Yalova’dan Etiyopya’ya yardım eli

Etiyopya’da kırsal alanlarda yaşayan dar gelirli ailelerin çocuklarını eğitime teşvik ederek ülkenin eğitim seviyesini yükseltmeyi hedefleyen yetimhane tamamlandı. Yetimhane bayramda hizmete girecek. Konuyla ilgili bilgi veren İHH Yalova Şubesi Dr. Sabri Kan, yetimhanede 100 yetim kız öğrencinin barınacağını söyledi. Kan, "Bu proje, Etiyopya’da başkent Addis Ababa’ya 275 kilometre mesafedeki Kofale’de 3000 metrekare üzerine inşa edildi. Dört bloklu kız öğrenci yurdu, mutfak, yemek salonu, çok amaçlı salon ve çamaşırhaneden oluşan bir komplekstir. Projeden ağırlıkta İHH’nın sponsor olduğu yetim ve ihtiyaç sahibi 100 kız öğrenci istifade edecektir" dedi.

Yetimhanede bir yıl içerisinde 100 öğrencinin kalabileceğini söyleyen Dr. Kan, "Bu proje, Kofele Kız Öğrenci Yurdu olarak ağırlıkla İHH’nın bölgede sponsor olduğu yetim kız öğrenciler olmak üzere fakir ve ihtiyaç sahibi kız çocuklarının güven içinde yeme-içme, barınma çamaşırhane, banyo, lavabo ve tuvaletlerinin karşılanacağı bir kompleks. Yurtta bir yılda 100 öğrenci yatılı olarak kalabilecek. Dört blok halinde öğrenci yurtları, ayrı bir yemekhanesi, çamaşırhanesi, güvenlik kulübesi ve lavabo, banyo ve tuvaletlerden oluşmaktadır. Ayrıca yurdun çevresine yeşil alan projesi ile öğrencilerin dinlenme alanları mevcuttur" diye konuştu.